Команда ТИУ выступает в финале Всероссийского студфестиваля ГТО

В Волгограде проходит финал V Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных организаций высшего образования.

В этом году более 22 тысяч студентов из 250 вузов со всей страны приняли участие в отборочных соревнованиях фестиваля. В финал отобрались 50 команд – это более 400 человек в возрасте от 18 до 24 лет. В их числе и команда Тюменской области. Наш регион в третий раз представит команда Тюменского индустриального университета. В составе команды выступят Савелий Белоногов, Данил Бахтин, Максим Галкин, Глеб Власов, Дарья Кожевникова, Елена Токманцева, Валерия Комова, Виктория Парыгина. Отметим, что многие из ребят уже имеют опыт выступления на Всероссийских стартах ГТО.

Финальные соревнования пройдут в личном и командном зачёте.

В личном зачёте студентам предстоят следующие испытания: бег на 60 м, 2 и 3 км, подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины) и сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (женщины), наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, стрельба на 10 м из электронного оружия с опорой локтей о стол и плавание на дистанцию 50 м.

Командный зачёт будет представлен "Эстафетой ГТО". На старт забегов выйдут команды в составе четырёх юношей и четырех девушек.

Команда, занявшая первое место в общем зачёте по сумме очков, получит переходящий кубок фестиваля. Завершатся соревнования 3 июля.