Моор встретился с победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года"

Счастливая семья – фундамент нашего государства, общества, культуры. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года".

В 2024 году жители Тюменской области направили на этот конкурс почти 300 заявок.

Во встрече с губернатором приняли участие победители в пяти номинациях регионального этапа конкурса. Глава региона пожелал им успешно представить регион на федеральном уровне. Кроме того, у тюменских семей есть шансы на победу в народном голосовании.

"Семьи из нашего региона ежегодно побеждают на всероссийском этапе. Скоро у нас большой и важный праздник – День семьи, любви и верности. Пусть в ваших семьях всегда будет любовь, взаимное уважение и поддержка. И главное – счастье детей", – обратился к участникам встречи Александр Моор.

В номинации "Золотая семья" победителями регионального этапа конкурса стали Иван и Валентина Рубан из Ишимского района. Они прожили вместе больше сорока лет, воспитали троих детей, а сейчас их радость – шесть внуков. Главный секрет семейного счастья – взаимная любовь и верность, убеждены супруги Рубан.

Егор и Мария Феденко из Армизонского района победили в номинации "Многодетная семья". У них пять сыновей, в том числе трое приемных. "Воспитываем будущих защитников Отечества", – поделилась с главой региона Мария Феденко.

Отвечая на вопросы участников встречи, Александр Моор рассказал о главной, переходящей из поколения в поколение традиции своей семьи – всегда думать, как твои поступки оценят родители.