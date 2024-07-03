Депздрав: в ночной драке у тюменского ТЦ никто не пострадал

Вызов на скорую с места событий у торгового центра на улице Широтной поступал, но по прибытии медики пострадавших не обнаружили.
"Вызов на станцию скорой помощи поступил 2 июля в 23:13. По прибытию бригады скорой медицинской помощи в 23:21 пострадавших на месте не обнаружено. В государственных медицинских организациях обращений от пострадавших также не зафиксировано", - указано в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области.
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