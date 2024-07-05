В первую трудовую смену удалось поработать более 8 тысячам тюменских подростков

Свыше восьми тысяч тюменских подростков поработали в первую трудовую смену в школах, детских садах, библиотеках, культурно-спортивных организациях, "отрядах мэра", отрядах глав при администрациях муниципальных образований, а также на предприятиях внебюджетной сферы.

больше всего вакансий было на помощников младшего воспитателя, педагога — организатора, вожатого, рабочего по благоустройству населенных пунктов, помощника медицинского регистратора, библиотекаря и др.

"Трудоустройство подростков в свободное от учебы время осуществляется в каждом муниципальном образовании Тюменской области. На сегодня с областным центром занятости заключено 89 договоров с работодателями, в рамках которых создано порядка 16,8 тыс. рабочих мест. Всего же в летний период планируется трудоустроить порядка 19 тысяч несовершеннолетних граждан", - отмечают в дептруда ТО.

Подобрать вакансии можно на портале "Работа России" или в ближайшем центре занятости населения.

Минтрудом РФ разработаны методические рекомендации для работодателей по организации трудовой деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Рекомендации содержат информацию о формальностях трудоустройства, рабочем времени, оплате труда, введении в трудовую деятельность, а также перечень рекомендуемых профессий, включающий 59 позиций.