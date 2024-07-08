В Тюменской области 97 % многодетных семей, принятых на учёт, обеспечены земельными участками

С конца 2011 года в регионе ведётся работа по бесплатному предоставлению многодетным семьям земельных участков, по данным на 1 июля на учёте 14 785 многодетных семей, 5 938 из них живут в Тюмени и 1 754 - в Тюменском районе.

Земельными участками общей площадью около 1 252 га обеспечены 12 606 семей, ещё 622 семьи выбрали целевую социальную выплату взамен земельного участка. Большинство семей направили средства соцвыплаты на погашение жилищного ипотечного кредита и на покупку земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

За время действия программы 97 % многодетных семей, принятых на учет, уже обеспечены землей и социальными выплатами, в очереди остается 437 семей.

Программа предоставления земельных участков многодетным семьям работает в рамках нацпроекта "Демография", в состав которого входит региональный проект Тюменской области "Финансовая поддержка семей при рождении детей".