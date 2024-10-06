Могут ли родители оплатить имущественные налоги за детей

Несовершеннолетние владельцы недвижимости, долей в квартирах и домах становятся должниками по имущественным налогам, которые должны оплатить родители. В налоговой службе объяснили, как это сделать.

Необходимо открыть "Личный кабинет налогоплательщика" (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/) на официальном сайте ФНС ребенку. Затем через свой "Личный кабинет" воспользоваться вкладкой "Семейный доступ". Нажать кнопку "Добавить пользователя", ввести логин (ИНН) ребенка и кликнуть на "Отправить запрос". На странице несовершеннолетнего подтвердить данный запрос.

Также можно обратиться в налоговую службу, предоставив паспорт и свидетельство о рождении.

Оплатить налог можно и через "Личный кабинет", официальные электронные сервисы ФНС, через банк (включая банкоматы и мобильные приложения), почту.

"Вслух.ру" уже сообщал, что налоговые уведомления по имущественным налогам за 2023 год получат более 650 тысяч собственников. Оплатить их нужно до 2 декабря 2024 года. Следует ответственно отнестись к данному вопросу, так как за счет поступлений в регионе строят детские сады, школы, дороги, благоустраивают детские площадки и т. д., что необходимо семьям с детьми, сообщает Вслух.ру.