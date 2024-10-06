Жительницу Ишима спасли после удаления гигантской грыжи

Огромное выпячивание в области живота причиняло жительнице Ишима постоянные боли, мешало нормально передвигаться и вынуждало значительно ограничивать свою активность.

"Внутренние органы выпали в грыжевой мешок, размеры которого, на момент поступления составляли 20х30 см, это как две головы взрослого человека. Пациентке угрожало осложнение - спаечная болезнь или ущемление грыжи, что чревато некрозом органов, развитием перитонита и внезапным летальным исходом", - рассказал заведующий отделением гнойной хирургии ОКБ №1, врач-хирург, Сергей Липовой.

Пациентке предстояла операция. Для ОКБ №1 случай этот не уникальный, но считаются крайне сложным, требующими высокой квалификации и опыта хирургов, а также современного медицинского оборудования.

"Операция длилась около 3 часов. Мы не только удалили грыжевой мешок, но и провели сложные реконструктивные манипуляции, чтобы восстановить целостность брюшной стенки. Состояние женщины было нормальным, но в послеоперационном периоде у пациентки обострилось, не выявленное ранее бронхиальное осложнение, в результате чего возникла острая дыхательная недостаточность", - рассказал врач-хирург ОКБ №1, Константин Иванов.

Более 20 дней сотрудники отделения реанимации и анестезиологии №6 боролись за жизнь женщины. Ежедневно корректировались параметры респираторной поддержки. Им пришлось буквально сражаться, чтобы восстановить нормальную работу ее органов и стабилизировать состояние, сообщает Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ №1 (г.

Тюмень).