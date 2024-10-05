Профилактикой "осенней" аварийности занимаются тюменские автоинспекторы

В Госавтоинспекции Тюменской области обеспокоены "осенней" аварийностью с участием пешеходов. В октябре будут предприняты дополнительные меры профилактики ДТП с этой категорией участников дорожного движения.

"В сентябре в регионе произошло 66 ДТП с участием пешеходов, 5 пешеходов погибли, 65 ранены, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Число погибших пешеходов в первый месяц осени выросло, большинство ДТП с их участием произошло в темное время суток", - пояснил Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов к особой осторожности при движении в темное время суток на загородных автодорогах, где не предусмотрено освещение. Чтобы быть заметным для водителей, нужно использовать световозвращающие элементы.У образовательных учреждений региона будет проведен мониторинг использования световозврашателей школьниками силами волонтеров, "родительских патрулей" и автоинспекторов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.