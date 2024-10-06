Тюменцы потратили большее 424 млрд рублей за последние 8 месяцев

По данным Росстата, жители Тюменской области за восемь месяцев потратили в магазинах 424 млрд 599,5 млн рублей. Исходя из численности населения в среднем чек каждого - 32,8 тыс. рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года прирост составил на 14,2%. Показатель выше общероссийского значения (8%).

По динамике регион лидирует в УрФО. На втором месте Челябинская область (11,6%), на третьем - ХМАО-Югра (9,4%). В Свердловской области прирост составил 8,3%, в ЯНАО — 7,7%, в Курганской области — 6,9%, сообщает Вслух.ру.

Традиционно большая часть покупок приходится на непродовольственные товары.

По сравнению с декабрем 2023 года цены на продовольственные товары выросли на 1,6%, на непродовольственные — на 3,8%, сообщает Росстат.