Тюменцы потратили большее 424 млрд рублей за последние 8 месяцев

08:47 06 октября 2024
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По данным Росстата, жители Тюменской области за восемь месяцев потратили в магазинах 424 млрд 599,5 млн рублей. Исходя из численности населения в среднем чек каждого - 32,8 тыс. рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года прирост составил на 14,2%. Показатель выше общероссийского значения (8%).

По динамике регион лидирует в УрФО. На втором месте Челябинская область (11,6%), на третьем - ХМАО-Югра (9,4%). В Свердловской области прирост составил 8,3%, в ЯНАО — 7,7%, в Курганской области — 6,9%, сообщает Вслух.ру.

Традиционно большая часть покупок приходится на непродовольственные товары.
По сравнению с декабрем 2023 года цены на продовольственные товары выросли на 1,6%, на непродовольственные — на 3,8%, сообщает Росстат.

Теги: покупки , Росстат
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