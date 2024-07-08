В межуниверситетском кампусе в Тюмени откроют школу биоинженерии

В межуниверситетском кампусе в Тюмени будет создана инженерная школа "БиоТехФарма", об этом руководство области договорилось с ведущей отечественной фармацевтической компанией "Биокад", сообщил губернатор Александр Моор.

Школ в сотрудничестве с тюменским медуниверситетом будет готовить для медико-фармацевтического кластера региона биоинженеров, биотехнологов, биоинформатиков, биофармацевтов.

"Ещё два направления совместной деятельности – научные исследования, разработка и внедрение новых технологий. Привлечём ведущих учёных для работы в научно-исследовательских лабораториях кампуса, в планах – создание лекарственных препаратов и диагностических тест-систем с применением технологий искусственного интеллекта. Также в сотрудничестве с ТюмГМУ предполагается открытие GMP-центра", - отметил Моор.

По словам губернатора, сейчас идет ключевой этап в создании межвузовского кампуса по нацпроекту "Наука и университеты", его суть - в наполнении внутреннего содержания и пространства образовательной площадки совместно с индустриальными партнёрами, научными организациями, студенческим и преподавательским сообществом.