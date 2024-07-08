Около сорока мастеров в Тюмени, Тобольске и Ишиме приняли участие в Ночи ремесел

Команда проекта "Ночь ремёсел ЗДЕСЬ" подвела итоги. В проекте поучаствовали три города: Тобольск, Ишим, Тюмень. 37 мастеров разных направлений представили в открытых мастерских свои ремесла. Больше тысячи гостей посетили события "Ночи ремёсел".
"Благодарим всех, кто соприкоснулся с нашим проектом: мастеров, партнеров, гостей! Только вместе, общими усилиями, можно было создать эту волшебную атмосферу творчества во всех трёх городах. У нас получилось!" - отмечает команда проекта.
Творческая инициатива реализована при поддержке департамента культуры Тюменской области.
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