Тюменские силовики пресекли контрабанду леса на 3 миллиона рублей

Тюменские таможенники перекрыли канал контрабанды леса из России в Казахстан. Подозреваемым в совершении преступления стал генеральный директор нескольких тюменских фирм, установить которого удалось благодаря совместной работе Тюменской таможни с представителями РУ ФСБ России по Тюменской области и ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, сообщает пресс-служба таможни.

Установлено, что бизнесмен заключил от лица двух оформленных на него юридических лиц договоры на поставку пиломатериалов хвойных пород с организациями из Казахстана. В общей сумме мужчина организовал продажу и вывез через Курганскую область 850 кубических метров стратегически важных ресурсов на 3 млн рублей. Все поставки осуществлялись автотранспортном по поддельным фитосанитарным сертификатам на товар.

Как пояснил и.о. заместителя начальника Тюменской таможни Григорий Ксенофонтов, за вывоз лесоматериалов с использованием поддельного сертификата возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (226.1 УК РФ), проводится расследование. Нарушителю грозит наказание до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей".