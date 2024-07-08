В Тюменской области за выходные выявлено два ландшафтных пожара

Два ландшафтных пожара на территориях Ярковского района и Заводоуковского городского округа зарегистрировано в минувшие выходные, их общая площадь - 2,08 гектара, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
Причины возгорания в обоих случаях устанавливаются.
В целях предотвращения нарушений требований пожарной безопасности на территории Тюменской области была организована работа 387 патрульно-контрольных групп с участием представителей МЧС России, Полиции, Департамента лесного комплекса и органов местного самоуправления.
Всего 6 и 7 июля проведено 393 профилактических мероприятия, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Правилам пожарной безопасности проинструктировано более 3 тысяч человек.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru