В Тюменской области за выходные выявлено два ландшафтных пожара

Два ландшафтных пожара на территориях Ярковского района и Заводоуковского городского округа зарегистрировано в минувшие выходные, их общая площадь - 2,08 гектара, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Причины возгорания в обоих случаях устанавливаются.

В целях предотвращения нарушений требований пожарной безопасности на территории Тюменской области была организована работа 387 патрульно-контрольных групп с участием представителей МЧС России, Полиции, Департамента лесного комплекса и органов местного самоуправления.

Всего 6 и 7 июля проведено 393 профилактических мероприятия, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Правилам пожарной безопасности проинструктировано более 3 тысяч человек.