Как помочь пенсионерам пережить критические ситуации, рассказали тюменцам

Психолог Джамиля Достовалова рассказала, на что стоит обратить внимание, чтобы пережить критические ситуации, а общение стало гармоничным и пошло на пользу и престарелым родственникам, и их близким людям.

Выход на пенсию для пожилых людей – это не только дополнительное свободное время, которым они могут распоряжаться без ограничений. Наряду с этим порой возникает и ряд трудностей, среди которых потеря чувства востребованности. И чем больше времени пенсионер проводит дома, избегая общения, тем тяжелее ему переносить новые жизненные обстоятельства.

– Молодым родственникам и друзьям стоит помнить, что пожилому человеку нужно помочь, потому, что по объективным причинам он не может успеть посетить все те интересные локации, которые доступны его детям, внукам, соседям. Важно проговорить между собой, какую помощь они могут оказать своему пенсионеру. Кто-то может свозить в кино, а кто-то – свозить в театр, – обратила внимание Джамиля Достовалова.

Если родственник способен сам ходить в магазин, не стоит навсегда лишать его этого "развлечения", тем более, если он испытывает желание ходить в магазин самостоятельно. Лучше сделать акцент на положительных эмоциях: посетить вместе в парикмахерскую, вместе пройтись по торговому центру и выбрать новое платье, костюм, косметику, парфюмерию, сообщает Тюменская область сегодня.