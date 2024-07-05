Тюменский подросток стал самым молодым международным гроссмейстером в истории России

Депутат Госдумы РФ, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поблагодарил председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова за поддержку детского шахматного движения в регионе, а также поздравил его с тем, что именно Тюмень воспитала самого молодого международного гроссмейстера.

"В Тюмени появился самый молодой международный гроссмейстер в истории России 13-летний Ваня Землянский. Примите от меня искренние поздравления с благодарностью за вашу активную поддержку детского шахматного движения в Тюменской области", - отмечено в телеграмме Карпова.

По мнению Фуата Сайфитдинова, который много лет является координатором регионального проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады", в Тюменской области уделяется серьезное внимание поддержке шахматного движения среди детей и молодежи. И в этом активно участвуют депутаты областной думы.

"Мы курируем работу областной спортивной школы имени Карпова, поддерживаем тренеров-преподавателей и юных спортсменов. Искренне рады за юного Ивана Землянского, который в 13 лет добился удивительных результатов. Я уверен, впереди у него блестящее спортивное будущее", - отметил Сайфитдинов.