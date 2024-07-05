Тюменские семьи с детьми-инвалидами получили возможность газифицировать свои дома по льготе

В Тюменской области в список категорий населения, имеющих право на получение социальной поддержки на внутридомовую газификацию внесли людей, которые ухаживают за детьми-инвалидами, и увеличили на 26 тысяч рублей сумму социальной поддержки на внутридомовую газификацию.

"Продолжаем выполнять поручение Президента России – помогаем нашим землякам, имеющим право на льготы, газифицировать их жилые дома. Расширили список категорий населения, имеющих право на получение социальной поддержки на внутридомовую газификацию. Теперь в него входят люди, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Кроме того, увеличили сумму социальной поддержки на внутридомовую газификацию со 130 000 до 156 000 рублей. Сегодня подписал соответствующее постановление Правительства Тюменской области", - сообщил губернатор Моор.