Региональный центр Всероссийского музея Пушкина откроется в областной научной библиотеке

Региональный центр Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина откроется 11 июля в Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева.

Центр является долгосрочным партнерским проектом, в рамках которого будут проходить совместные мероприятия для тюменцев, отметила директор Тюменской областной научной библиотеки Ольга Адамович: "Жителям региона будут доступны участие в онлайн-лекториях, возможность познакомиться с уникальными материалами из собрания музея, выставками, виртуальными галереями, научно-популярными изданиями".

Церемония открытия центра начнется в 12:00 с презентации выставочного проекта, посвященного 225-летию со дня рождения Пушкина и Году семьи в России.