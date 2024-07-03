Полиция Тюмени устанавливает участников ночной драки у торгового центра на улице Широтной

09:55 03 июля 2024
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Ночные выяснения отношений в Тюмени переросли в бытовую драку у торгового центра "О’кей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция устанавливает участников происшествия, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Ночью во вторник, 2 июля, в Тюмени по ул. Широтная, 199, у Торгового центра "О’кей" произошла драка. Свидетели в социальных сетях писали про стрельбу из травматического оружия. По данным УМВД России по Тюменской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  По предварительным данным, происшествие произошло на бытовой почве. Полиция устанавливает личности всех участников", - указано в сообщении. 

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