На улице Народной в Тюмени достраивают каток, позже такой же появится на улице Судоремонтной

В Тюмени завершается строительство ледового катка на улице Народной, осенью начнётся строительство такого же Судоремонтной.

Объекты возводятся по госпрограмме Тюменской области "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования".

Накануне для оценки фактических параметров реализации госпрограммы каток на Народной осмотрели специалисты регионального департамента экономики. Подрядчик возвел здание, сейчас ведется прокладка внутренних инженерных систем. Специалисты монтируют отопление по ледовому полю по типу "тёплого пола". Это предотвратит промерзание зимой. Затем по технологии сверху будет установлено охлаждающее оборудование для катка. Полностью смонтирована интеллектуальная система освещения. Ведутся монтаж вентиляции, отделочные работы административного корпуса и благоустройство территории, сообщает Главное управление строительства ТО.

Крытый ледовый каток предназначен для круглогодичных учебно-тренировочных занятий на льду, в том числе для спортсменов-инвалидов. Внутри будут арена для зрителей на 100 мест, ледовое поле площадью 1,6 тыс. кв. метров. На катке будет работать пункт проката инвентаря и буфет.

В этом году начнётся строительство подобного катка на улице Судоремонтной в Тюмени. Объектами, построенными по этому типовому проекту, уже пользуются жители Винзилей и Заводоуковского городского округа.