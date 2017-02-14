В Тюмени определят сильнейших полиатлонистов

Чемпионат и первенство города по полиатлону пройдут в областном центре 14 и 15 февраля. Старт соревнованиям будет дан в институте физической культуры ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37) в 15 часов.

Участниками состязаний станут юноши и девушки, мужчины и женщины пяти возрастных групп. В первый день им предстоит продемонстрировать свое мастерство в пулевой стрельбе и силовой гимнастике, во второй день испытаний их ждут лыжные гонки на 3, 5 и 10 км, которые пройдут на лыжной базе в селе Луговое, сообщили в пресс-службе СДЮСШОР № 2.

"Чемпионат и первенство Тюмени по полиатлону очень важные для нас соревнования. Они позволят выявить сильнейших спортсменов и сформировать команду для участия в Губернских играх "Тюменские просторы– 2017", которые стартуют в Тобольске в ближайшее время", – прокомментировал главный судья состязаний Евгений Загородных.