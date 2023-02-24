Тюменцев могут принять участие в Чемпионате по интеллектуальным играм

Чемпионат Тюмени по интеллектуальным играм пройдет 26 февраля в Конторе Пароходства.
Мероприятие является одним из 10 по всей России, обладающим статусом выводящего турнира на Студенческий Чемпионат России по интеллектуальным играм.
В чемпионате планируют принять участие 150 человек, сообщают организаторы. Предусмотрен взрослый и молодежный зачеты. – Призеры молодежного зачета играют в выводящий зачет на Студенческий чемпионат России.
Будут играться вопросы формата "Что? Где? Когда?", мультимедийного формата. Также самые сильные команды посоревнуются в командной "Своей игре", сообщает "Тюменская область сегодня".
Лучшие команды примут участие в интернет-шоу "Знатоки против Google", которое будет сниматься уже после фестиваля.
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