Подведены итоги регионального этапа Чемпионата по профмастерству

В Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме проходил региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - Тюменская область 2023.За звание лучших боролось 495 конкурсантов, школьников и студентов. Было представлено 86 профессий.

- Тюменский Выставочный зал уже не первый раз принимает конкурсы профессионального мастерства, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка Михаил Брудков. - И всегда это зрелищно. Особенно интересно было наблюдать за мастерами в компетенциях "Кирпичная кладка", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Плотницкое дело", а также за показательными выступлениями операторов квадрокоптеров.

Победители регионального этапа получат возможность попасть на национальный финал чемпионата, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре 2023 года, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации г. Тюмени.