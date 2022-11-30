Моор поздравил победителей и призеров Абилимпикса" и "Навыки мудрых" с успешным выступлением на чиемпионатах

В правительстве Тюменской области состоялась встреча губернатора региона с победителями, призерами и экспертами национальных чемпионатов "Абилимпикс" и "Навыки мудрых".

Александр Моор, приветствуя профессионалов, отметил, что они своим примером доказывают: нет ничего невозможного для человека, если он стремится к поставленным целям и верит в свою мечту. Региональная сборная "Абилимпикса" показала в этом году отличный результат – 16 медалей.

"Мы восхищаемся мужеством и силой духа представителей движения "Абилимпикс". Вы установили новую высокую планку, на которую будут равняться будущие участники конкурса", – заявил губернатор.

Представители старшего поколения на V Национальном чемпионате "Навыки мудрых" завоевали шесть наград - вдвое больше, чем на чемпионате прошлого года.

"Было трудно совмещать основную работу и подготовку к чемпионату. Про сон и отдых пришлось на некоторое время забыть", – признался победитель в компетенции "Электромонтаж" Григорий Хлызов. По итогам V Национального чемпионата "Навыки мудрых" тюменец стал лидером по количеству заработанных баллов за выполнение конкурсного задания.

"Достойный уровень выступления сборной Тюменской области заслуживает уважения! Вы настоящие профессионалы, ваш накопленный годами опыт и мастерство являются примером для молодых специалистов", – сказал глава региона.

Отдельно был отмечен вклад экспертов-тренеров, без которых был невозможен такой успех сборных. Они не только делились своими навыками и умениями, но и вложили душу в любимое дело. Александр Моор вручил конкурсантам и их наставникам благодарственные письма губернатора и правительства области.