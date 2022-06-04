Первое место на картинг-трассе в Татарстане заняли тюменцы

Сборная Тюменской области по картингу заняла первое место в командном зачете на чемпионате и первенстве УФО и ПФО в Татарстане. Соревнования проходили в пгт. Богатые Сабы на картодроме "Аргамак" в конце мая. О них изданию "Тюменская область сегодня" рассказала мама 12-летнего Ивана Пазинича, одного из участников гонок.

Юный тюменец учится в школе №70/1, выступает в классе РМЮ. В личном зачете он занял третье место, однако набранные очки внесли вклад в общую победу.

– У ребят был сложный финальный заезд. У лидера гонки, другого участника, случилась авария с вызовом скорой помощи. Было подозрение на перелом ноги, но все обошлось, нога целая. Ждали перезаезда примерно час, температура воздуха упала, настройки сбились. Плюс нервное напряжение повлияло на финальный результат, – рассказала Анна Пазинич.

– В этом году я собрал все свои силы, все свои умения и занял третье место, хотя были все шансы на победу, – отметил Иван.

Отдельные слова благодарности за поддержку и боевой настрой гонщик передал руководителю тюменской сборной, тренеру по спортивному картингу на базе ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" Виталию Падалко.