В Тюмени стартовала продажа билетов на чемпионат России по биатлону

Соревнования будут проходить в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 1 и 2 апреля. Стоимость билетов на гонки первого и второго дня одинакова: на трассу – 100 руб., на трибуну B – 200 руб., на трибуну D – 300 руб., на трибуну A – 400 руб. Билеты можно приобрести на сайте официального распространителя Ponominalu.ru.

Как отметили в тюменском центре спортивной подготовки, в этом году чемпионат имеет статус Спартакиады сильнейших спортсменов России. На трассах будут бороться исключительно взрослые и сильнейшие, претендующие на то, чтобы войти в состав олимпийской сборной.

В перерывах, до и после гонок, для болельщиков будет организована развлекательная программа, откроют двери точки питания и торговые павильоны с сувенирной продукцией. В настоящее время утверждаются места остановки и расписание автобусов-шаттлов, на которых можно будет добраться до стадиона и обратно.

Отметим, до тюменских стартов спринты, персьюты, индивидуальные гонки, смешанная одиночная и смешанная эстафеты в рамках чемпионата России пройдут в Увате, в биатлонном центре имени А.И. Тихонова. Вход на соревнования, которые будут проходить с 25 по 29 марта, свободный.