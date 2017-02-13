Наталья Кузютина стала третьей на турнире Большого шлема в Париже

Представительница центра "Тюмень-дзюдо", бронзовый призер Олимпийских игр в Бразилии Наталья Кузютина завоевала бронзовую медаль престижного турнира серии "Большой шлем" по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Париже на минувших выходных. В них приняли участие 409 спортсменов из 61 страны мира.

В весовой категории до 52 килограмм выступили 24 дзюдоистки. Тюменская спортсменка провела четыре встречи, выиграв у Дарьи Скрипник из Белоруссии, Эрики Миранды из Бразилии и Анжелики Дельгадо из США. В итоге в этой категории первое место у Майлинды Кельменди (Косово), второе у Натсуми Тсунода (Япония), третье поделили Наталья Кузютина и Дистрия Красники (Косово).

Данный турнир является рейтинговым, обладатели первого места заработали 1000 баллов, второго — 700, третьего — 500.

Еще одна тюменка Дарья Давыдова заняла седьмое место в категории до 63 килограмм и занесла в свой актив 260 рейтинговых очков, сообщают в пресс-службе "Тюмень-дзюдо".