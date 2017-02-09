Тюмень будет бороться за Чемпионат мира по биатлону

Сегодня, 8 февраля, за день до старта чемпионата мира, в австрийском Хохфильцене состоялся конгресс Международного союза биатлонистов IBU, на котором российской стороне было предложено добровольно отказаться от права проведения вТюмени чемпионата мира в 2021 году.
Если до 24 февраля Союз биатлонистов России не примет решение о возврате права на проведение турнира, исполком IBU самостоятельно его аннулирует, сообщает www.sports.ru со ссылкой на пресс-службу организации.
"Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы будем рассматривать возможность обращения в суд", – подчеркнул глава российского биатлона Александр Кравцов.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев также обозначил свою позицию по данному поводу:
"Мы считаем решение нелегитимным, так как решение о проведении чемпионата мира в Тюмени принимал конгресс, а не исполком, поэтому решение может отменить только конгресс. Если мы сейчас лишимся права проведения чемпионата, то у нас есть все основания выставлять свою кандидатуру на конгрессе 2018 года. Там будут выбираться столицы чемпионатов мира 2021 и 2022 годов. Мы уже прошли этот путь и знаем, как это, поэтому не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы завоевать это право".
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