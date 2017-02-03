Лыжник Александр Большунов выиграл гонку на первенстве мира в США

Выступающий за Тюменскую и Брянскую области лыжник Александр Большунов финишировал первым в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 километров среди спортсменов 21–23 лет. Первенство мира среди юниоров и молодежи до 23 лет проходит с 30 января по 5 февраля в городе Парк-Сити штата Юта.
Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, пришел к финишу третьим. Серебро у москвича Алексея Червоткина, сообщают в региональном Центре спортивной подготовки.
Напомним, ранее Большунов взял бронзу первенства в спринте классическим стилем.
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