Лыжник Александр Большунов выиграл гонку на первенстве мира в США

14:00 03 февраля 2017
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Выступающий за Тюменскую и Брянскую области лыжник Александр Большунов финишировал первым в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 километров среди спортсменов 21–23 лет. Первенство мира среди юниоров и молодежи до 23 лет проходит с 30 января по 5 февраля в городе Парк-Сити штата Юта. 

Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, пришел к финишу третьим. Серебро у москвича Алексея Червоткина, сообщают в региональном Центре спортивной подготовки.

Напомним, ранее Большунов взял бронзу первенства в спринте классическим стилем.

Теги: первенство , США , лыжные гонки
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