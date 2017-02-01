Лыжник Александр Большунов стал призером на первенстве мира в США

Спортсмен Александр Большунов, одновременно выступающий за Тюменскую и Брянскую области, завоевал серебряную медаль юниорского первенства мира по лыжным гонкам. Международные соревнования стартовали в городе Парк-Сити штата Юта в минувший понедельник.

Александр Большунов пришел вторым в спринте классическим стилем. Российского спортсмена опередил норвежец Фредрик Рисет, третье место у еще одно представителя Норвегии — Йоахима Аурланда.

Первенство мира проводится среди юниоров 19—20 лет и молодежи до 23 лет. На состязаниях Тюменскую область представляют еще пять спортсменов: в категории 19–20 лет это Анна Жеребятьева и Ольга Кучерук, среди спортсменов в возрасте до 23 лет — Татьяна Алешина, Иван Якимушкин и Денис Спицов.