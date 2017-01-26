Тюменские дзюдоисты поборются за медали в Екатеринбурге

Тюменские юниоры и юниорки 1998-2000 годов рождения примут участие в десятом региональном турнире по дзюдо, посвященном памяти Заслуженного тренера России Владимира Захарова.
В составе Тюменской области выступят более 30 дзюдоистов, среди них победители, призеры и участники международных и всероссийских соревнований: Алина Сергеева, Анастасия Куняева, Снежана Шарапова, Азат Балтабаев, Иван Васев, Алексей Зальнов и другие спортсмены.
Соревнования состоятся в Екатеринбурге 28 и 29 января, сообщили в центре "Тюмень-дзюдо".
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