Тюменские дзюдоисты поборются за медали в Екатеринбурге

Тюменские юниоры и юниорки 1998-2000 годов рождения примут участие в десятом региональном турнире по дзюдо, посвященном памяти Заслуженного тренера России Владимира Захарова.

В составе Тюменской области выступят более 30 дзюдоистов, среди них победители, призеры и участники международных и всероссийских соревнований: Алина Сергеева, Анастасия Куняева, Снежана Шарапова, Азат Балтабаев, Иван Васев, Алексей Зальнов и другие спортсмены.

Соревнования состоятся в Екатеринбурге 28 и 29 января, сообщили в центре "Тюмень-дзюдо".