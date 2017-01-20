Юные ушуисты Тюмени встретятся на первенстве города

Торжественное открытие чемпионата и первенства города по ушу состоится в Тюмени в субботу, 21 января. Начало в 10 часов в спортзале СДЮСШОР "Прибой" (ул. Борцов Октября, 2-а).

На татами встретятся спортсмены в возрасте от 9 и до 18 лет. Ребята продемонстрируют мастерство владения телом и духом в дисциплинах "Цюаньшу", "Дуань цисе", "Чуаньтун цюаньшу", "Дуйлянь". А 22 января им предстоит сразиться в дисциплинах "Чан цисе" и "Чуаньтун цисе".

Как рассказали в городском департаменте по спорту и молодежной политике, участие в соревнованиях подтвердили уже более семидесяти человек.