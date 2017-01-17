Подростков бесплатно обучат тайскому боксу и самбо

Совместный с городским департаментом по спорту и молодежной политике проект стартует в клубе единоборств "Раджа файт" (Мельникайте, 126/3) в Тюмени. В рамках партнерства для ребят в возрасте от 10 до 16 лет организуют бесплатные занятия по тайскому боксу, джиу-джитсу и самбо. Тренировки будут проводить высококвалифицированные преподаватели ежедневно в 8:00, 9:30, 16:00 и 17:30.

Как отметили в департаменте по спорту и молодежной политике, для подростков, желающих заниматься в секциях, обязательно наличие медицинского допуска. Количество мест в группах ограничено. Дополнительная информация и запись по телефону: 61-61-13.