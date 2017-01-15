Тюменские моржи отправятся на международный турнир в Минск

Моржи из центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" станут участниками II открытого чемпионата Белоруссии по спортивному зимнему плаванию "Белгарт Минск Опен", который состоится 21-22 января. Об участии в турнире заявили уже 200 спортсменов из разных стран.

Как рассказал председатель республиканского общественного объединения "Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Беларуси" Владимир Шульган, в программу предстоящих соревнований войдут заплывы на дистанции 25 м баттерфляем, брассом и вольным стилем; 50 м брассом и вольным стилем; 100, 200 и 450 м вольным стилем, а также эстафета 4х25 м вольным стилем. Тюменские пловцы планируют принять участие во всех дисциплинах, сообщает "Вслуx.ру".