Маленьких тюменцев приглашают на бесплатные занятия йогой

13:00 12 января 2017
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cdn3.imgbb.ru
| Фото: cdn3.imgbb.ru

Бесплатные занятия по направлению детская йога для ребят в возрасте от 6 до 12 лет будут проходить каждые вторник и четверг с 14 до 15 часов в студии йоги "VOSDYX" (ул. Широтная, 29). Тренироваться дети будут под руководством сертифицированного преподавателя Анастасии Байковой.

Специалисты отмечают, что практика йоги дает ребенку хороший аппетит, крепкий сон, энергию и энтузиазм, гибкость и ловкость, счастье и гармоничный характер. Занятия этим видом фитнеса помогают бороться со школьным сколиозом, повышают иммунитет, дают выход природной детской энергичности, поэтому особенно полезны гиперактивным детям. Школьники, занимающиеся йогой, более дисциплинированны, лучше учатся и меньше устают, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Запись по телефону 53-31-13.

Теги: дети , спортивное мероприятие
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