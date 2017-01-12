Маленьких тюменцев приглашают на бесплатные занятия йогой

Бесплатные занятия по направлению детская йога для ребят в возрасте от 6 до 12 лет будут проходить каждые вторник и четверг с 14 до 15 часов в студии йоги "VOSDYX" (ул. Широтная, 29). Тренироваться дети будут под руководством сертифицированного преподавателя Анастасии Байковой.

Специалисты отмечают, что практика йоги дает ребенку хороший аппетит, крепкий сон, энергию и энтузиазм, гибкость и ловкость, счастье и гармоничный характер. Занятия этим видом фитнеса помогают бороться со школьным сколиозом, повышают иммунитет, дают выход природной детской энергичности, поэтому особенно полезны гиперактивным детям. Школьники, занимающиеся йогой, более дисциплинированны, лучше учатся и меньше устают, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Запись по телефону 53-31-13.