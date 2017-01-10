Юные тюменские танцоры завоевали гран-при международного фестиваля

Хореографический ансамбль "Стиль" из Тюмени завоевал гран-при международного конкурса "Рождественская звезда", который прошел в Москве.

Участниками мероприятия стали творческие коллективы со всей России и ближнего зарубежья. Тюменскую область представили самые юные участники коллектива в возрасте от 5 до 8 лет.

Помимо участия в фестивале ребята побывали на главной елке страны в Кремлевском дворце, посетили музей истории на Красной площади, Оружейную палату, планетарий и Московский зоопарк, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.