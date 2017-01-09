Александр Логинов взял золото на этапе Кубка IBU

Четвертый этап Кубка Международного союза биатлонистов прошел в Мартелло (Италия) с 5 по 8 января.
Лучший результат среди спортсменов из Тюменской области показал Александр Логинов, который стал первым среди мужчин во второй день спринта и в гонке преследования.
По итогам женской гонки преследования весь пьедестал заняли российские спортсменки. Первой стала москвичка Дарья Виролайнен, призовые места заняли тюменки: Ирина Старых выиграла серебро, Виктория Сливко — бронзу.
Следующий этап Кубка IBU пройдет с 12 по 14 января в немецком Арбере.
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