Тюменские биатлонисты выступят на этапе Кубка мира по биатлону

12:55 09 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Евгений ГараничевВиктория Сливко и Ирина Услугина выступят в составе российской сборной на Кубке мира по биатлону в Германии. Соревнования пройдут в немецком Рупольдинге с 11 по 15 января.

"На этапе Кубка мира в Рупольдинге, как и обговаривали ранее, мы включим в состав Викторию Сливко. Планируем, что она будет стартовать в эстафете. Мужскую команду пополнит Алексей Волков. Кроме того, в Рупольдинге будет стартовать Евгений Гараничев", — рассказал главный тренер сборной России Александр Касперович

Как сообщается на сайте федерального Союза биатлонистов, в мужской состав команды также вошли Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко, в женский — Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова и Ульяна Кайшева.

Теги: Кубок мира , биатлон
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017