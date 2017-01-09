Тюменские биатлонисты выступят на этапе Кубка мира по биатлону

Евгений Гараничев, Виктория Сливко и Ирина Услугина выступят в составе российской сборной на Кубке мира по биатлону в Германии. Соревнования пройдут в немецком Рупольдинге с 11 по 15 января.

"На этапе Кубка мира в Рупольдинге, как и обговаривали ранее, мы включим в состав Викторию Сливко. Планируем, что она будет стартовать в эстафете. Мужскую команду пополнит Алексей Волков. Кроме того, в Рупольдинге будет стартовать Евгений Гараничев", — рассказал главный тренер сборной России Александр Касперович.

Как сообщается на сайте федерального Союза биатлонистов, в мужской состав команды также вошли Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко, в женский — Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова и Ульяна Кайшева.