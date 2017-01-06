Тюмень примет "Старты мечты"

Всероссийские соревнования по горным лыжам для особых детей "Старты мечты" пройдут в 2017 году в Тюмени на базе Воронинских горок. На поддержку мероприятия направят 4,2 миллиона рублей, пишут "Аргументы и Факты в Западной Сибири".

На соревнования съедутся дети, их родители и инструкторы из 20 регионов России, которые занимаются по программе "Лыжи мечты". По замыслу авторов, раз в год спортсмены собираются на одном из горнолыжных курортов России, чтобы выявить лучших. В настоящее время по всей стране идет активная подготовка к проекту, а само мероприятие должно пройти в период с февраля по апрель 2017 – даты еще уточняются.

Напомним, в Тюменской области программа "Лыжи мечты" была запущена в феврале уже прошлого года благотворительным общественным движением. Благодаря работе местных модераторов, ЦСПА "Лыжи мечты Сергея Белоголовцева" убедились, что областная столица готова принять состязания на должном уровне.