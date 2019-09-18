Тюменские педагоги узнают, как обучать детей с синдромом дефицита внимания

Тюменские педагоги смогут пройти бесплатные семинары от узких специалистов по работе с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Курсы организует учебно-практический центр "Эксперт" в рамках проекта "Школа развития детей с ОВЗ" и гранта "Родные города".

По статистике, расстройством СДВГ страдают 4-10% детей. Причиной заболевания могут быть локальные повреждения головного мозга, а признаки синдрома проявляются еще в раннем возрасте: беспричинный плач, отказ от груди, нарушения сна, нарушения стула. Наиболее полно картина разворачивается к 7-12 годам и могут появиться стойкие затруднения при обучении чтению и письму.

"Современный педагог должен понимать специфику работы с детьми, в развитии которых присутствуют различные особенности и нарушения. К сожалению, традиционная система образования в колледжах и вузах сегодня несколько отстает и не может дать практических навыков работы с такими детьми. Поэтому мы организуем образовательные курсы для педагогов, приглашая опытных специалистов, и стараемся сделать их максимально доступными для всех желающих", - отметила руководитель центра "Эксперт" Марина Бакулина.

Зарегистрироваться на участие в бесплатных семинарах можно будет на портале https://taplink.cc/expert.tmn.

Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Узнать о других программах учебно-практического центра "Эксперт" можно на официальном сайте организации. Следить за новостями и объявлениями, а также обмениваться опытом и впечатлениями педагоги могут на странице центра "ВКонтакте".