Иллюзионист Кевин Спенсер проведет в Тюмени мастер-класс для детей с аутизмом

Известный американский иллюзионист Кевин Спенсер проведет в Тюмени лекции для педагогов по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и обучит фокусам детей с аутизмом.

Визит Кевина в Тюмень запланирован на 11-14 декабря, уточняет ИА "Тюменская линия".

Кевин Спенсер является иллюзионистом уже более тридцати лет. Раньше он выступал на большой сцене, но позже его взгляд на профессию изменился. Попав в автомобильную аварию, Кевин Спенсер получил закрытую черепно-мозговую травму и травму позвоночника. На восстановление потребовался почти год. С тех пор известный иллюзионист ездит по всему миру и учит фокусам детей с заболеваниями моторики.

"Кевин Спенсер считается авторитетным экспертом по обучающему и терапевтическому использованию фокусов в образовательном процессе. Он постоянно ездит по миру с курсами профессионального развития для педагогов и интерактивными занятиями для учащихся, выступает на международных конференциях и ратует за силу искусства, способную трансформировать опыт обучения студентов как с ограниченными возможностями, так и без", - рассказал сотрудник центра добровольцев ТюмГУ Степан Панов.

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