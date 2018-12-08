Тюменские молодожены на своей свадьбе собрали деньги на лечение больного ребенка

Фото группы "Лыжи мечты" (Тюмень) "ВКонтакте"

Тюменцы Владислав и Анастасия Соколовы собрали средства на благотворительность прямо на своей свадьбе, отказавшись от цветов в пользу особого ребенка. 10 тысяч рублей направят на оплату курса занятий на горных лыжах по программе "Лыжи мечты".

Молодожены заранее попросили гостей не покупать букеты цветов, а направить эти средства на доброе дело, в адрес тюменского отделения всесезонной Всероссийской программы терапевтического спорта "Лыжи мечты". Близкие и друзья молодоженов поддержали эту идею и вместо цветов решили потратить деньги с пользой, пишет ИА "Тюменская линия".

По словам Владислава Соколова, идея зародилась давно.

"Предложить своей теперь уже супруге эту задумку я окончательно решился, когда увидел статью на сайте, где благотворительные организации Ульяновска призывали молодоженов отказаться от букетов в пользу доброго дела. Настя меня сразу поддержала, и уже после мы начали думать, как лучше это все организовать. Мы переживали и за реакцию гостей: а поймут ли они нас или нет? Но поддержали даже самые взрослые гости мероприятия. Приятно, что история семьи начинается с праздника не только для нас, но и для семьи, воспитывающей особого малыша", - рассказал он.

По его словам, координатор программы реабилитации за пару дней определила малыша, который стоит в очереди на занятия уже давно и нуждается в оплате курса. Им оказался семилетний Ярослав Кривошеин, у которого наблюдаются множественные отклонения в развитии.

Мама Ярослава Елена Чудина призналась, что звонок от координатора с радостным известием стал настоящим праздником в их семье.