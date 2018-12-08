Тюменские молодожены на своей свадьбе собрали деньги на лечение больного ребенка

Тюменцы Владислав и Анастасия Соколовы собрали средства на благотворительность прямо на своей свадьбе, отказавшись от цветов в пользу особого ребенка. 10 тысяч рублей направят на оплату курса занятий на горных лыжах по программе "Лыжи мечты".
Молодожены заранее попросили гостей не покупать букеты цветов, а направить эти средства на доброе дело, в адрес тюменского отделения всесезонной Всероссийской программы терапевтического спорта "Лыжи мечты". Близкие и друзья молодоженов поддержали эту идею и вместо цветов решили потратить деньги с пользой, пишет ИА "Тюменская линия".
По словам Владислава Соколова, идея зародилась давно.
"Предложить своей теперь уже супруге эту задумку я окончательно решился, когда увидел статью на сайте, где благотворительные организации Ульяновска призывали молодоженов отказаться от букетов в пользу доброго дела. Настя меня сразу поддержала, и уже после мы начали думать, как лучше это все организовать. Мы переживали и за реакцию гостей: а поймут ли они нас или нет? Но поддержали даже самые взрослые гости мероприятия. Приятно, что история семьи начинается с праздника не только для нас, но и для семьи, воспитывающей особого малыша", - рассказал он.
По его словам, координатор программы реабилитации за пару дней определила малыша, который стоит в очереди на занятия уже давно и нуждается в оплате курса. Им оказался семилетний Ярослав Кривошеин, у которого наблюдаются множественные отклонения в развитии.
Мама Ярослава Елена Чудина призналась, что звонок от координатора с радостным известием стал настоящим праздником в их семье.
"У нашего Ярослава моторная алалия, задержка психоречевого развития, расстройство аутистического спектра. Я вынуждена находиться с сыном круглые сутки. На какие-то групповые занятия нам не походить, а персональные все стоят очень и очень дорого. Да и в Тюмени не так много мест, где особому ребенку может быть и полезно, и весело. Нас поставили в очередь на лыжи, с наступающего года обещали взять. А тут возможность персонально заниматься уже сейчас и еще весь курс. Мы уже обсуждали с Ярославом зимние виды спорта, настраиваем его на работу", - поделилась она.
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