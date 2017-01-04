Тюменцев приглашают на новую ледовую площадку

16:35 04 января 2017
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В рамках торжественного открытия "Дома болельщика" на базе отеля Vostok, которое состоится 5 января в 15:00, будет презентована новая ледовая площадка.

Каток создан по инициативе руководителя отеля Алексея Гоцыка силами сотрудников. Доступ к площадке открыт для всех желающих, она освещена, а потому пользуется спросом среди тюменцев не только днем, но и вечером.

По случаю открытия площадки пройдет турнир по исконно сибирскому виду спорта - хоккею в валенках.

Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки", отель Vostok приглашают тюменцев на спортивный праздник.

Ознакомиться с расписанием других спортивных мероприятий можно на странице "Спорторганизаторы Тюмени" Вконтакте. 

Теги: Восток , спорторганизаторы , хоккей , каток
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