Тюменский ХК "Рубин" делает ставку на местных спортсменов

Хоккейный клуб "Рубин" будет решать одну из главных своих задач – наигрывать своих воспитанников на перспективу, поэтому приоритет в клубе будут отдавать местным спортсменам.

По мнению директора департамента по спорту Тюменской области Дмитрию Грамотину, на данном этапе команда не в силах бороться за лидирующие позиции в ВХЛ, но игровая практика поможет в дальнейшем показывать хороший стабильный результат, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

"Воспитанники спортшколы "Рубина" должны понимать, к чему нужно стремиться. Так они будут уверены: стремительный профессиональный рост и успешная игра обеспечат место в родной команде". – прокомментировал глава ведомства.

Отметим, данная политика не нова: еще при старом руководстве клуба губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявлял о том, что основу местной хоккейной дружины должны составлять именно тюменские спортсмены, а не легионеры.