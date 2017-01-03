Тюменский ХК "Рубин" делает ставку на местных спортсменов

15:24 03 января 2017
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www.hcrubin.ru

Хоккейный клуб "Рубин" будет решать одну из главных своих задач – наигрывать своих воспитанников на перспективу, поэтому приоритет в клубе будут отдавать местным спортсменам.

По мнению директора департамента по спорту Тюменской области Дмитрию Грамотину, на данном этапе команда не в силах бороться за лидирующие позиции в ВХЛ, но игровая практика поможет в дальнейшем показывать хороший стабильный результат, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

"Воспитанники спортшколы "Рубина" должны понимать, к чему нужно стремиться. Так они будут уверены: стремительный профессиональный рост и успешная игра обеспечат место в родной команде". – прокомментировал глава ведомства.

Отметим, данная политика не нова: еще при старом руководстве клуба губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявлял о том, что основу местной хоккейной дружины должны составлять именно тюменские спортсмены, а не легионеры.

Теги: Дмитрий Грамотин , ХК Рубин , хоккей
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