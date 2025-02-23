Тюменский ХК "Рубин" проведет 8 матчей в рамках OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ

14:23 23 февраля 2025
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24 февраля стартует последняя выездная серия по Приволжскому федеральному округу. Соперников тюменский клуб встречал в сентябре, одержав три победы.
В понедельник предстоит матч в Кирово-Черпецке с "Олимпией". Матч в Тюмени закончился со счетом 4:1.

26 февраля "Рубину" предстоит дерби в Перми с местным "Молотом", которого всухую наш клуб одолел дома – 6:0.

В столице Удмуртии, Ижевске, "Рубин" сыграет с "Ижсталью" 28 февраля. В прошлом матче победа также была за тюменцами – 4:1.

В Башкирии тюменский клуб ждут 2 марта: в Нефтекамске пройдет поединок с "Торосом". Ему "Рубин" уступил 4:5 в овертайме.

Тюменский клуб закрепился в числе лидеров турнирной таблицы ВХЛ. За 56 матчей клуб заработал 78 очков. Из 36 побед 32 были обеспечены в основное время, - сообщает Вслух.ру.

 

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Теги: ХК Рубин
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