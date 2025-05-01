Товарищеский матч с болельщиками проведет ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" завершит сезон ВХЛ 2024/25 игрой с болельщиками. Матч пройдет 2 мая в ледовом дворце на Воронинских горках, 101/1, начало в 17:30.

Желающие выйти на лед смогли записаться заранее, им должны были перезвонить. Также есть возможность посмотреть матч на трибунах, подробности в официальном паблике команды.

"Рубин" финишировал на третьем месте в регулярном чемпионате OLIMPBET ВХЛ. Клуб набрал 92 очка, одержав 43 победы, в том числе 38 — в основное время. Однако в плей-офф закончил борьбу на стадии 1/8 финала, уступил "СКА-Неве" в серии до четырех побед со счетом 2-4, - сообщает Вслух.ру.

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