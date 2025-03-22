Тюменский "Рубин" стартует в плей-офф ВХЛ 22 марта

Сегодня, 22 марта тюменский "Рубин" начинает плей-офф ВХЛ. Первые матчи 1/8 финала клуб проведет на домашней площадке. Соперником выступит "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга.
"Рубин" стал третьим клубом ВХЛ, который заработал путевку в плей-офф. По итогам завершившегося 18 марта чемпионата России определились все 16 претендентов на главный трофей сезона - Кубок Чемпиона России.
Тюменский клуб, занявший в чемпионате третье место, получил право стартовать на домашнем льду.
Борьба будет продолжаться до четырех побед одной из команд. Следовательно, максимум клубы сыграют семь матчей. Победитель пройдет в ¼ финала, проигравший завершает сезон, - сообщает Вслух.ру.
Поединки в Тюмени пройдут 22 и 24 марта. На трибуны по билетам смогут попасть только владельцы сезонных абонементов. Телеканал "Тюменское время" организует прямую трансляцию для зрителей. Включайте 21 кнопку кабельных операторов: в субботу в 16.55, в понедельник – в 18.55.
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