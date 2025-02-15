Тюменский ХК "Рубин" попытается взять реванш

Тюменский ХК "Рубин" проведет домашнюю серию, предпоследнюю в нынешнем чемпионате ВХЛ. Все соперники — из республики Татарстан. В субботу, 15 февраля, на тюменский лед выйдет "Барс" из "Казани, поединок начнется в 17 часов.

17 февраля пройдет матч с клубом "Челны" из города Набережные Челны, 19 февраля — с "Нефтяником" из Альметьевска. Эти две игры начнутся в 19 часов.

С данными соперниками тюменский клуб уже встречался в октябре, на выезде, и трижды проиграл: "Нефтянику" со счетом 3:5 в основное время, "Барсу" и "Челнам" - 2:3 по буллитам. Так что тюменцы попытаются взять реванш.

Телеканал "Тюменское время" покажет игры в прямом эфире. Включайте 21 кнопку кабельных операторов за пять минут до старта, - сообщает Вслух.ру.

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