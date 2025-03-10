Четыре домашних матча до плей-офф ВХЛ сыграет тюменский ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" готовится к завершающей домашней серии OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. Клубу, который уже обеспечил себе выход в плей-офф, остается провести четыре игры.

С тремя соперниками "Рубин" встречался на старте сезона, в сентябре. И все три матча закончились победами тюменского клуба.

12 марта попытается взять реванш "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода. Итог первого поединка определили буллиты — 2:3. 14 марта на тюменский лед выйдет "Рязань — ВДВ", ранее проигравший со счетом 1:5. 14 марта - "Химик" из Воскресенска, уступивший осенью с минимальным отрывом (2:3).

Финальным станет матч 18 марта с "АКМ", с которым "Рубин" играл в декабре "Русскую классику". В Туле матч под открытым небом закончился победой гостей (1:0), так что в копилке трофеев нашей команды добавился тульский самовар.

Отметим, что тюменский клуб стал первым в истории ВХЛ трехкратным участником и двукратным победителем "Русской Классики".

"Рубин" на данный момент провел 60 матчей, одержав 40 побед, в том числе 35 — в основное время. Клуб заработал 86 очков, - сообщает Вслух.ру.

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