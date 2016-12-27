В Тюмени будут чествовать ветеранов спорта

Торжественная церемония чествования ветеранов спорта и юных спортсменов по итогам выступлений в 2016 году состоится в среду, 28 декабря, во дворце "Пионер".

На первом этаже дворца под руководством главных новогодних персонажей - Деда Мороза и Снегурочки - соберутся около ста юных спортсменов, отличившихся в уходящем году на соревнованиях городского и областного уровней. Тридцать из них - это дети с ограниченными возможностями здоровья. Веселые игры и хороводы для ребят завершатся получением сладких подарков из рук знаменитого биатлониста, чемпиона зимних Паралимпийских игр 2010 года, двукратного чемпиона зимних Паралимпийских игр в 2014 году Николая Полухина.

В это же время на втором этаже состоится торжественное мероприятие для ветеранов спорта. Подарки семидесяти спортсменам вручит двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе среди ветеранов Андрей Семанов.

Начало мероприятия в 17 часов, сообщили в пресс-службе дворца "Пионер".