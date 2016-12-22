В Тюмени наградят спортивную элиту

16:20 22 декабря 2016
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Чествовать победителей и лауреатов областного конкурса "Спортивная элита — 2016" будут в спортивном комплексе "Центральный" во вторник, 27 декабря.

В четырнадцати номинациях отметят лучших спортсменов и тренеров по олимпийским и неолимпийским видам спорта, спортсменов с ограниченными физическими возможностями и отличившихся молодых спортсменов.

Не останутся без внимания и достижения спортивных команд и федераций, а также успехи педагогов в области физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки.

Теги: спортивное мероприятие , награждение
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