В Тюмени наградят спортивную элиту

Чествовать победителей и лауреатов областного конкурса "Спортивная элита — 2016" будут в спортивном комплексе "Центральный" во вторник, 27 декабря.
В четырнадцати номинациях отметят лучших спортсменов и тренеров по олимпийским и неолимпийским видам спорта, спортсменов с ограниченными физическими возможностями и отличившихся молодых спортсменов.
Не останутся без внимания и достижения спортивных команд и федераций, а также успехи педагогов в области физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки.
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